В суде над Натальей Ильиной начался допрос оперуполномоченного 

Допрос оперуполномоченного начался в суде по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сотрудника УМВД вызвали для допроса по ходатайству стороны защиты о признании результатов части оперативно-разыскных мероприятий недопустимыми, поскольку процедура их получения, по мнению адвокатов, была нарушена.

Оперуполномоченная разъяснила процесс проведения ею ОРМ.

«Я могу только прослушивать и записывать ту информацию, которую мне преподносят на носителях», - пояснила сотрудник.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.