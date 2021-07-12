Общество

Псковская область заняла 72 место в России по способности населения накопить 1 млн рублей

Псковская область заняла 72 место среди регионов России и последнее место в Северо-Западном федеральном округе по способности населения накопить 1 млн рублей. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Срок накопления миллиона рублей в Псковской области на пополняемом вкладе при медианной зарплате составляет 22,3 года. Доля работников, которые не смогут накопить миллион за 30 лет, составляет 18,6%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 3 место — Ненецкий автономный округ, 10 место — Мурманская область, 11 место — Санкт-Петербург, 13 место — Республика Коми, 18 место — Ленинградская область, 24 место — Республика Карелия, 29 место — Вологодская область, 53 место — Калининградская область, 59 место — Новгородская область.

Среднестатистическому россиянину необходимо чуть менее 18 лет, чтобы накопить 1 млн рублей. В самом выигрышном положении находятся жители Чукотки — у них сбор этой суммы займет в два раза меньше времени, около восьми лет. В Кабардино-Балкарии, напротив, придется копить долгие 25 лет.