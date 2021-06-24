Экономика

Псковская область заняла 61-е место в России по доходам населения

Псковская область заняла 61-е место в рейтинге регионов России и последнее место среди субъектов Северо-Западного федерального округа по доходам населения в 2020 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляет 1,34. Доля населения за чертой бедности в 2020 году (доходы менее 1 МРОТ) — 16,2%, за чертой крайней бедности в 2020 году (доходы менее 0,5 МРОТ) — 1,9%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции: 2-е место — Ненецкий автономный округ, 8-е место — Санкт-Петербург, 10-е место — Мурманская область, 22-е место — Ленинградская область, 23-е место — Республика Коми, 30-е место — Архангельская область, 39-е место — Республика Карелия, 49-е место — Новгородская область, 51-е место — Вологодская область, 54-е место — Калининградская область.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом почти в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Алтай и Тыва.