Общество

Скульптурную композицию «Князь Александр Невский с дружиной» покажут в Московской области

Пресс-показ многофигурной скульптурной композиции группы будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который построят на берегу Чудского озера в 2021 году, состоится на базе Художественного комбината в городе Химки 21 июля. Об этом сообщает Российское военно-историческое общество.

Скульптор Виталий Шанов покажет созданную в глине полноразмерную центральную фигуру мемориала - Александра Невского. Кроме того, представители СМИ увидят фигуры спешившихся витязей, изготовленные в бронзе. Ранее фигуры скульптурной композиции не демонстрировались.

Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в районе деревни Самолва Гдовского района Псковской области. Здесь, на берегу Чудского озера в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

Созданием мемориала занимается Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Ранее РВИО провело два всероссийских творческих конкурса: на лучший архитектурный проект мемориального комплекса и на лучший проект памятника Александру Невскому. Решением творческого совета были определены победители: архитектор Константин Фомин и скульптор Виталий Шанов.

Открыть мемориал планируют в 2021 году в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Кроме масштабной скульптурной композиции, здесь будет создан музейный павильон, где разместятся диорама «Ледовое побоище» (сейчас она временно находится в Третьяковской галерее) и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой экспедиции РВИО.