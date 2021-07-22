Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Из-за высокого спроса во многих прививочных пунктах формируются большие очереди, - отметил он. - Поэтому для более быстрого проведения процедуры медикам требует помощь в заполнении анкет и контроле за соблюдением социальной дистанции».
От волонтёров нужна готовность в течение 4 часов в день помогать врачам. «Если вы готовы принять участие в этом важном деле – записывайтесь на портале dobro.ru. Спасибо всем неравнодушным!» - добавил глава региона.