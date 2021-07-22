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Общество

Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области

23.07.2021 23:50|ПсковКомментариев: 0

Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Из-за высокого спроса во многих прививочных пунктах формируются большие очереди, - отметил он. - Поэтому для более быстрого проведения процедуры медикам требует помощь в заполнении анкет и контроле за соблюдением социальной дистанции».

От волонтёров нужна готовность в течение 4 часов в день помогать врачам. «Если вы готовы принять участие в этом важном деле – записывайтесь на портале dobro.ru. Спасибо всем неравнодушным!» - добавил глава региона.

Теги: #вакцинация #волонтеры #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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