Общество

Михаил Ведерников выступил с обращением к жителям Псковской области

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается непростой. Если две недели назад в сутки выявлялось порядка 140 новых случаев заболевания коронавирусом, то сейчас фиксируется около 125. Однако тенденция к дальнейшему снижению пока не наблюдается. Об этом в очередном обращении к жителям Псковской области заявил губернатор Михаил Ведерников. Видео выступления размещено в субботу, 24 июля, в его инстаграм-аккаунте.

Глава региона отметил, что в России выявили еще один новый штамм коронавируса. Его называют «Гамма», пришел он к нам из Бразилии - и также, как «Дельта», отличается повышенной контагиозностью, сообщил губернатор.

«Похоже, появление новых штаммов скоро станет рядовой новостью, и какие у них будут свойства, спрогнозировать практически невозможно. Но что действительно важно — пока все исследования подтверждают тот факт, что вакцина эффективно справляется и с новыми вариантами ковида, и как минимум снижает тяжесть заболевания», - сказал Михаил Ведерников и призвал жителей региона вакцинироваться.

«Прививочная кампания у нас в регионе набирает обороты благодаря новым поставкам вакцины. С воскресенья мы получили более двадцати тысяч доз "Спутника-V", и еще десять с половиной тысяч доз "ЭпиВакКороны" ждем в это воскресенье. Объем большой, быстро его развести по территории области достаточно сложно, учитывая, что вакцина должна развозиться специализированным транспортом. Но комитет со своей задачей справляется. Хотя, конечно, не обходится без технических сбоев. Например, Порховская межрайонная больница по ошибке не отправила долю поставки в свое Дновское отделение. Из-за этого район лишние несколько дней оставался без вакцины. Оперативно выявить это получилось благодаря вашим обращениям. Друзья, я хочу вас поблагодарить за такие сигналы, они помогают быстрее выявлять и решать целый ряд оперативных проблем. Более того, мы проанализировали ситуацию и выявили аналогичные проблемы в отношении Пыталово и Пустошки. Сейчас распределение вакцины скорректировано, поставки идут как положено. Если увидите, что это не так, пожалуйста, пишите в комментариях», - сказал Михаил Ведерников.

Также глава области в своем обращении прокомментировал вопросы отключения водоснабжения в Пскове в минувшие выходные, выделение региону 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, организацию конкурсов для многодетных семей и проведение в Пскове международного кинофестиваля «Западные ворота».