Общество

Апелляция поддержала решение псковского Арбитражного суда в деле о стульях для музыкальной школы

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Арбитражном суде.

Ранее заместитель прокурора Псковской области в защиту публичных интересов обратился в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова», ООО «Формоза-ИТ» о признании недействительным электронного аукциона на поставку мебели для учебных классов и концертного зала (извещение № 0157300025219000415), оформленных протоколом подведения итогов электронного аукциона от 13 ноября 2019 года; о признании недействительным договора от 26 ноября 2019 года № 0157300025219000415, заключенного между детской музыкальной школой и ООО «Формоза-ИТ»; применении последствий недействительной сделки, обязании школы возвратить указанной компании мебель, согласно приложению №1 к договору; обязании компании возвратить в бюджет города Пскова деньги средства в размере 13 млн 300 тысяч 483 рублей.

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил заявленные требования 15 апреля. Сегодня, 26 июля, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.