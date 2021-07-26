Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Миллион для доктора
«Зенча» идем на завод
новая инсталляция псков - любовь
дело превыше всего
в отпуск при параде
БОПЭТ цифры и факты
Kids Mall комплекс для всей семьи
Жизнь в «Сказке»
Сколько стоит Прыжок с моста
конкурс - застройка Четырех углов
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 26.07.2021 06:590 Число новых случаев COVID-19 в Псковской области снизилось почти на 4% 26.07.2021 17:400 Порховича ожидает полгода исправительных работ за неуплату алиментов 26.07.2021 17:340 В Псковской области продлили срок приема заявок на конкурс «Многодетная семья года» 26.07.2021 17:231 Апелляция поддержала решение псковского Арбитражного суда в деле о стульях для музыкальной школы 26.07.2021 17:050 Все желающие смогут обсудить передачу псковских бань в концессию 26.07.2021 17:000 Стартовала выездная оценка заявок конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:317 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 25.07.2021 12:080 Трагически ушел из жизни председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Апелляция поддержала решение псковского Арбитражного суда в деле о стульях для музыкальной школы

26.07.2021 17:23|ПсковКомментариев: 1

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Псковской области об отмене торгов на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова без изменения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Арбитражном суде.

Ранее заместитель прокурора Псковской области в защиту публичных интересов обратился в Арбитражный суд региона с исковым заявлением к детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова», ООО «Формоза-ИТ» о признании недействительным электронного аукциона на поставку мебели для учебных классов и концертного зала (извещение № 0157300025219000415), оформленных протоколом подведения итогов электронного аукциона от 13 ноября 2019 года; о признании недействительным договора от 26 ноября 2019 года № 0157300025219000415, заключенного между детской музыкальной школой и ООО «Формоза-ИТ»; применении последствий недействительной сделки, обязании школы возвратить указанной компании мебель, согласно приложению №1 к договору; обязании компании возвратить в бюджет города Пскова деньги средства в размере 13 млн 300 тысяч 483 рублей.

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил заявленные требования 15 апреля. Сегодня, 26 июля, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Теги: #Арбитражный суд Псковской области #псков #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к предложению ввести ответственность за отказ от вакцинации?
В опросе приняло участие 60 человек
26.07.2021, 17:400 Порховича ожидает полгода исправительных работ за неуплату алиментов 26.07.2021, 17:340 В Псковской области продлили срок приема заявок на конкурс «Многодетная семья года» 26.07.2021, 17:250 Сельхозпредприятия обокрали в двух районах Псковской области 26.07.2021, 17:231 Апелляция поддержала решение псковского Арбитражного суда в деле о стульях для музыкальной школы
26.07.2021, 17:200 Россельхознадзор ответил на сообщение о проблеме с выдачей сертификатов в Псковской области 26.07.2021, 17:130 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 26.07.2021, 17:070 Спектакль с участием Евгения Миронова покажут на псковском фестивале 26.07.2021, 17:050 Все желающие смогут обсудить передачу псковских бань в концессию
26.07.2021, 17:000 Стартовала выездная оценка заявок конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 26.07.2021, 16:540 Белоруссия ограничила поставки продукции свиноводства из Псковской области 26.07.2021, 16:500 Петербургский цирк представит на псковском фестивале два спектакля 26.07.2021, 16:450 Предварительные заявки на догазификацию начали принимать в Псковской области
26.07.2021, 16:400 В Турции не собираются ужесточать меры для российских туристов 26.07.2021, 16:360 Узнать о своих долгах псковичи смогут на железнодорожном вокзале 26.07.2021, 16:340 Объем заполнения данных в ЕГРН в Псковской области удалось увеличить до 60% 26.07.2021, 16:271 В Пскове на любителей кальяна составили административные протоколы
26.07.2021, 16:210 Житель Новосокольников лишился денег при попытке продать дом 26.07.2021, 16:160 Благодарности от руководства и премии получили лучшие сотрудники завода «Зенча-Псков» 26.07.2021, 16:093 Александр Баев: Самая большая проблема — наш любимый борщевик 26.07.2021, 16:010 Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли
26.07.2021, 15:580 Экс-таможенника в Печорах признали виновным в злоупотреблении полномочиями 26.07.2021, 15:480 Николай Козловский пожелал российским олимпийцам медалей высшей пробы 26.07.2021, 15:400 Жара, шашлычки и пластик: эколог назвал причины мора рыбы в псковских водоемах 26.07.2021, 15:311 Бесплатная догазификация в России может охватить почти 3,8 млн домовладений
26.07.2021, 15:200 Колоннады городского культурного центра в Пскове капитально отремонтируют 26.07.2021, 15:120 В Псковской области женщину через суд заставят вернуть пособие по безработице 26.07.2021, 14:591 В Псковской области пресекли деятельность нелегальных оружейников. ВИДЕО 26.07.2021, 14:562 Сбитому в Пыталовском районе аисту пришлось удалить крыло
26.07.2021, 14:500 На фестивале «Другое искусство» покажут видеоверсию спектакля «Человек, который ушел на Луну» 26.07.2021, 14:440 Жару и южный ветер прогнозируют в Псковской области 27 июля 26.07.2021, 14:370 В правительстве одобрили идею изымать загранпаспорта у должников 26.07.2021, 14:300 Псковские спецназовцы показали умение поражать цели из пулемета
26.07.2021, 14:210 Александр Баев: Большинство детских площадок в Пскове подлежит сносу 26.07.2021, 14:160 Большинство читателей ПЛН поддержали отмену части штрафов с видеокамер 26.07.2021, 14:120 «Постскриптум»: Выборы и праздничная неделя. ВИДЕО 26.07.2021, 14:111 Реплика Донецкого: Злой ROC под музыку Чайковского
26.07.2021, 14:090 Открылось движение транспорта по путепроводу через Северный обход Пскова 26.07.2021, 14:080 Росприроднадзор оценил в миллион ущерб от свалки в Псковской области 26.07.2021, 13:523 Убийца раскаялся в смертельном ДТП на Рижском проспекте, но отрицает угон 26.07.2021, 13:310 Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область
26.07.2021, 13:050 Представители европейского бизнеса примут участие в открытии завода «Титан-Полимер» в Пскове 26.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 26.07.2021, 12:560 Александр Баев поделился мнением о развитии территории на Четырех углах в Пскове 26.07.2021, 12:510 Псковичу грозит до двух лет тюрьмы за кражу в общежитии
26.07.2021, 12:400 Получив приговор в Псковской области, мужчина сбежал из колонии и открыл нарколабораторию 26.07.2021, 12:360 «Нас бьют, мы летаем!»: вышел третий видеоролик в поддержку россиян на Олимпиаде 26.07.2021, 12:210 Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе. ФОТО 26.07.2021, 12:200 Защити свой дом, или Что делать, когда вокруг все горит
26.07.2021, 12:150 Проезд возле дома №20 на Рижском проспекте в Пскове планируют отремонтировать 26.07.2021, 12:090 Суд вынес приговор по делу о грабеже в центре Острова 26.07.2021, 11:560 В Печорском районе поэтапно асфальтируют объекты «дорожного» нацпроекта 26.07.2021, 11:420 Псковичи заняли призовые места на первенстве России по стрельбе из лука
26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 26.07.2021, 11:320 Два человека скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 26.07.2021, 11:180 «Постскриптум»: Выборы и праздничная неделя 26.07.2021, 11:140 Галина Кузьма назначена заместителем главы администрации Печорского района
26.07.2021, 11:093 Бывших сотрудников «Псковпассажиравтотранса» осудили за коррупционные преступления 26.07.2021, 11:020 Пьяный великолучанин за рулем «Опеля» попался полиции 26.07.2021, 10:540 «Гайд-парк»: Александр Баев о новой должности Бориса Елкина и работе в округе 26.07.2021, 10:440 Псковичам рассказали, как пересечь границу с Белоруссией без ограничений
26.07.2021, 10:321 Учитель бежаницкой школы представит классный час о войне на федеральном уровне 26.07.2021, 10:270 Великолукский боксер поднялся на 11-ю строку во всемирном рейтинге 26.07.2021, 10:200 Взрывоопасный предмет нашли на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 26.07.2021, 10:090 Почтовые ящики подожгли в доме на улице Звездной в Пскове
26.07.2021, 10:020 В Псковской области на выплаты к новому учебному году подали более 46 тысяч заявлений 26.07.2021, 09:550 Мертвого мужчину нашли в озере в Порховском районе 26.07.2021, 09:485 Стал известен график крестного хода с мощами Александра Невского по Псковской области 26.07.2021, 09:400 Около 2 тысяч нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю
26.07.2021, 09:331 В России почти вдвое снизилась заболеваемость ВИЧ 26.07.2021, 09:200 Любитель коньяка попался на краже в Великих Луках 26.07.2021, 09:140 В Госдуме предложили обязать бизнес обосновывать снижение цен при госзакупках 26.07.2021, 08:550 Пскович примет участие в первенстве мира по смешанному боевому единоборству
26.07.2021, 08:390 Российские власти обсуждают создание на Курилах свободной таможенной зоны 26.07.2021, 08:210 Рядом с Осло упал метеорит 26.07.2021, 08:0013 Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы 26.07.2021, 07:432 Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить в России
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.