Общество

Борис Елкин официально вступил в должность первого замглавы администрации Пскова

Экс-председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин официально вступил в должность первого заместителя главы администрации Пскова. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, документы о его назначении подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Борис Елкин будет курировать социальную сферу, в том числе образование. Напомним, 15 июля Псковская городская Дума согласовала его назначение первым заместителем главы городской администрации.

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Борис Елкин родился в Ленинграде в 1989 году. В 2011 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, а в 2016 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2012 года занимал различные должности в ФКУ «Севзапуправтодор», а затем в Упрдор «Северо-Запад», начиная с эксперта дорожного хозяйства отдела дорожных сооружений до начальника отдела капитального строительства. В 2016 году награжден Благодарственным письмом Федерального дорожного агентства.