Общество

Псковский гипермаркет товаров для дома предоставляет скидки на сезонный товар

Гипермаркет товаров для дома DOMMO, который располагается на 1 этаже торгово-развлекательного комплекса «Акваполис», предоставляет скидки на сезонный товар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

Скидки до 30% можно получить при предъявлении карты магазина. Для удобства выбора товара DOMMO разработал буклет с популярными товарами и выгодными ценами на них.

«Акция "Лови лето" набирает обороты, а поэтому товар по выгодным ценам исчезает на глазах! Лучше поторопиться и сделать полезные покупки уже сегодня!» - отметили в ТРК.