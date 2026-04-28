Областную «Вахту Памяти‑2026» торжественно открыли в Псковском районе

Областная «Вахта Памяти» стартовала у псковской деревни Горбово, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В июне 1944 года 67-я армия Ленинградского фронта пыталась прорвать линию обороны «Пантера» — мощный немецкий укрепрайон, где из-за упорного сопротивления противника советские войска понесли большие потери.

В экспедиции участвуют около трехсот поисковиков из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска, Саратовской области и других регионов России, а также Республики Беларусь.

На церемонии открытия к собравшимся обратились министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова и руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"» Дмитрий Иванов.

Гости посетили полевой лагерь, поприветствовали участников и пожелали им удачи в поисках. «Вахта Памяти» продлится две недели и завершится в канун Дня Великой Победы.

За 35 лет существования «Вахты Памяти» в Псковской области найдено и захоронено более 24 тысяч воинов, установлено свыше 2500 имен солдат и офицеров Красной Армии. Останки, найденные у деревни Горбово, с воинскими почестями предадут земле.

«В июне 1944 года в районе деревни Горбово проходили жестокие бои: 67‑я армия в составе Ленинградского фронта проводила операцию по прорыву линии обороны "Пантера" — мощного немецкого укрепрайона. Из‑за упорного сопротивления противника бои в этом секторе характеризовались тяжелыми потерями советских войск. Дай Бог, чтобы участники "Вахты памяти" не просто подняли бойцов, но и смогли установить их имена. К сожалению, как показывает практика, это удается далеко не всегда. Но мы будем верить!», — подчеркнула глава Псковского района Наталья Федорова.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области и администрации Псковского муниципального округа в рамках программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи.