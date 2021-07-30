Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

В студии — известный любитель разжечь пламя ненависти в Facebook, мастер настроить против себя как власть, так и оппозицию Константин Калиниченко, а также мастер smm, соцсетей и примирения враждующих сторон, способная придумать компромисс даже для Путина с Байденом, Алина Чернова.

Сегодня в выпуске:

1. Второй подряд перенос сроков обязательной вакцинации вызвал неоднозначную реакцию. Одни троллят власть, которая не может добиться исполнения собственных решений. Другие отмечают, что в отсутствии первого компонента вакцины по-другому было нельзя поступить.

2. Граждане внезапно для себя обнаружили, что в псковских магазинах пустеют полки. В чем причина? Высказываются разные версии: от результата борьбы за снижение цен на «борщевой набор» до происков «проклятого Запада».

3. Обсуждение в социальных сетях вынесенного обвинения виновнику резонансного ДТП на Рижском проспекте: стереотипный диалог в псковском интернет-пространстве о том, кто во всем виноват, и насколько мы, псковичи, кровожадный народ...

Трансляция завершена