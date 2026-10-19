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Псковская область опустилась на 67-е место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

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Псковская область заняла 67-е место в рейтинге регионов Российской Федерации по научно-технологическому развитию в 2025 году, следует из результатов исследования РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области составил 22,9, что на 0,15 балла выше, чем в 2024 году. По сравнению с 2024 годом Псковская область опустилась на две строчки. Ранее регион занимал 65-е место.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 3 место - Санкт-Петербург;
  • 30 место - Вологодская область;
  • 34 место - Ленинградская область;
  • 36 место - Архангельская область;
  • 37 место - Новгородская область;
  • 42 место - Мурманская область;
  • 51 место - Калининградская область;
  • 62 место - Республика Карелия;
  • 71 место - Ненецкий автономный округ. 

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

По сравнению с прошлым годом в составе группы лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первое место со значительным отрывом по рейтинговому баллу занимает бессменный лидер Москва, вторую позицию сохранил за собой Татарстан, третье место занял Санкт-Петербург. На эти регионы приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2025 года.

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