«Постскриптум»: Как будут избирать главу города Пскова?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Дополнительные средства: Заксобрание региона внесло поправки в бюджет

Сразу на 25%: тарифы на ЖКУ в регионе могут заметно вырасти

Новые изменения в Устав Пскова: как будут избирать главу города?

Беспилотный катер прошел испытания на Псковском озере

Нужны ли дополнительные требования к избирателям и кандидатам? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.