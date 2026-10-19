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Военный комиссариат призвал 15 псковичей для службы в Росгвардии

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Военный комиссариат призвал 15 юношей из Псковской области этой осенью для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства. 

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных — для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация, подчеркнули в ведомстве. 

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма расцветки «Мох» и «Синяя точка», в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник. Форма представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции, заявили в ведомстве и пояснили, что военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

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