«Постскриптум»: Как будут избирать главу города Пскова?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Дополнительные средства: Заксобрание региона внесло поправки в бюджет
- Сразу на 25%: тарифы на ЖКУ в регионе могут заметно вырасти
- Новые изменения в Устав Пскова: как будут избирать главу города?
- Беспилотный катер прошел испытания на Псковском озере
- Нужны ли дополнительные требования к избирателям и кандидатам? Об этом и не только поговорим в политическом блоке с нашим обозревателем и главным редактором ПЛН Александром Савенко.