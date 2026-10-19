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Великолучане стали победителями всероссийского конкурса «Быть, а не казаться»

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Директор великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова и заместитель директора по воспитательной работе Великолукского филиала ПсковГУ Александр Торбин стали победителями всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» в номинации «Наставник-лидер». Всего выиграли 106 человек из 39 регионов России.

Фото: Ирина Белова

Ирина Белова выиграла с проектом «Стартапы: все этапы», рассказав про вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство, а Александр Торбин выбрал тему «Право служить людям: гражданско-патриотическое воспитание студентов через наставничество и бесплатную юридическую помощь».

Кроме того, на церемонии награждения победителей медалью «За усердие в службе» 1 степени отмечен финалист - сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Псковской области, руководитель военно-патриотического клуба «Зубр» Андрей Мусатов. 

Торжественная церемония финала прошла в Туле. Всего в финале приняли участие 400 наставников из 67 регионов страны.

«В этом сезоне победителями стали 106 человек из 39 регионов – это люди, которые ежедневно работают с подрастающим поколением, передают им знания, закладывают духовно-нравственные ценности и воспитывают ответственность за будущее страны», - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Регионом-лидером по числу лучших наставников стала Московская область – 16 человек, за ней расположилась Москва – 15 победителей, а замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург – семь наставников, пишет РИА Новости.

Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» реализуется третий год по поручению президента России Владимира Путина, а с 2025 года проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке Минпросвещения, Минобороны России, Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи «Наставники России», Движения Первых, центра «Воин», АНО «Больше, чем путешествие» и других.

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