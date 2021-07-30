Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«С начала массовой вакцинации населения с января первым компонентом мы привили около 42 тысяч человек, из них 29 тысяч 900 получили второй компонент, прошли полную вакцинацию», - уточнила она.
На 29 июля в электронном календаре поликлиники записано на вакцинацию от коронавируса 595 человек. «94 "номерка" свободно. По мере заполнения электронной записи этот календарь продлевается», - добавила Галина Неваленная.