Общество

Михаил Ведерников: Снижение заболевания COVID-19 в Псковской области идет медленно

В Псковской области есть тенденция к выходу на плато, но снижение заболевания идет медленно. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников, напомнив, что детали эпидситуации обсуждались накануне на региональном оперштабе.

За минувшие сутки, 30 июля, в псковском регионе проведено 1498 исследований на коронавирус, выявлено 166 новых случаев и выздоровели 130 человек. Статистику смертности пополнили три новых случая.

За весь период распространения коронавируса в Псковской области проведено 459109 исследований, инфекция выявлена у 43758 человек, избавились от коронавируса 36123 человека. Скончались 563.