Общество

Сердечники смогут получать бесплатные лекарства два года после постановки на наблюдение

Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Это позволит эффективнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно в период распространения COVID-19, отметили в пресс-службе правительства. Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года.

В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего же на эту меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей.

Принятое решение Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 1 августа. «Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания», – отметил председатель правительства.

Он уточнил, что лечение медикаментами снижает риск повторных инфарктов и других обострений. Ранее срок льготного обеспечения медикаментами ограничивался одним годом.