Общество

Катера раздора

Жители Талабских островов собирают подписи под письмом губернатору. Их возмутили результаты конкурса названий для двух новых катеров, которые свяжут архипелаг с большой землей. Они предлагают свои варианты. Но это уже не нравится другим жителям островов. В администрации района говорят, что конкурс был доброй волей чиновников, и считают, что лучше бы вообще его не проводили. Как проходило голосование, почему его результаты стали именно такими, какими стали, чем победившие названия не угодили местным и на чьи деньги покупают суда - в непростой ситуации разбиралась Юлия Магера.

Утопленные большевики-безбожники

«Народ в печали в недоумении, - говорит живущий на острове Залита Никита Кулинич. - Информация о голосовании появилась за день до его окончания в одной из групп WhatsApp, где состоят местные жители. Мы никаким образом повлиять уже не могли. Возмутились, конечно. До этого была информация, что можно предлагать свои названия. А потом все, уже проехали. В первую очередь, жителям обидно, что получается имитация к нам внимания. Хоть бы по умолчанию что-то сделали, не считаясь с мнением жителей. А так только сделали вид, что им небезразлично».

Талабские острова - архипелаг в Псковском озере. Наиболее заселен остров имени Залита, еще немного обитателей есть на острове имени Белова. Всего человек 150 зимой и под тысячу летом. Свои суденышки для связи с большой землей есть не у всех. От деревни Толбица к островам ходит муниципальный катер «Талабск». На борт может принять всего десять человек, периодически ломается и стоит на ремонте. В последние годы на островах пытаются развивать туризм. Для решения вопроса по сообщению островов и материка в январе этого года районная администрация заключила контракт на поставку двух новых катеров на 30 мест каждый. Плавсредства обошлись в 42,2 млн рублей. 90% денег получили по проекту «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера - 2» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония». Ее бюджет формируется из взносов России, Эстонии и Евросоюза. Оставшиеся 10% районный бюджет получит в виде субсидии из областного бюджета в этом году.

Хорошее, кажется, дело. Наконец-то, до живописных островов, изюминки на местной туристической карте можно будет добраться без заминок. Поставка катеров должна состояться в октябре. Пока их строят на судомеханическом заводе в Костроме, решено было провести конкурс названий. По его итогам на бортах новых катеров появятся буквы «Ян Залит» и «Иван Белов» - имена революционеров, в честь которых сто лет назад переименовали острова Талабск и Верхний. Красная легенда гласит, что Залит и Белов с товарищами пытались установить на островах советскую власть и были замучены бандитами Булак-Балаховича. В советские годы в память о тех событиях на Талабах соорудили памятник. Уже в наши дни появилась информация, что комиссары были утоплены в озере бойцами Талабского полка. Местные жители присоединись к белой армии Юденича, но, когда узнали о смене власти дома, вернулись и попытались все восстановить, как было.

«Залит с Беловым - это был эпизод нашего прошлого. Комично давать кораблям имена утопленных большевиков-безбожников, сейчас они не вызывают ни у кого симпатий. Возвращаться в дебри, которые острову ничего не дали, по меньшей мере, странно», - считает Никита Кулинич.

Узнав результаты конкурса и увидев, что возмущен не он один, мужчина вместе с другой жительницей островов Людмилой Азаркиной написали письмо губернатору (есть в распоряжении редакции). Сейчас собирают под ним подписи. Основные тезисы: о конкурсе не знали, соцсеть «ВКонтакте», где проводилось голосование, для большинства местных источником информации не является, представителей островов не было в конкурсной комиссии, итоговое решение она приняла без опоры на свое же голосование.

«Деревня у нас задрипанная»

Первоначально инициаторы обращения к губернатору предлагали назвать катера «Святитель Николай» и «Преподобный Досифей» - в честь православных деятелей. Но широкой поддержки эти варианты не получили. Поэтому решили остановиться на названиях «Талабск» и «Верхний» в честь прежних названий островов. Правда, название «Талабск» уже закреплено за нынешним муниципальным катером. Так что в резерве у инициативной группы еще «Александр Невский» и «Буревестник» (опять же, под именем «Буревестник» теплоход уже катает туристов по реке Великой).

На островах есть и группа жителей с другим мнением. Письмо они подписывать вообще не собираются. В частности, такое суждение высказывает Федор Кочевин. Он и Юлия Капкина представляли острова в комиссии по выбору названий. Делегированы были местным территориальным общественным самоуправлением «Александровский посад». Когда-то такое же название было у поселения на островах, получившего при Александре I статус безуездного города и насчитывавшего к концу XIX века три с половиной тысячи жителей.

Федор Кочевин предлагал назвать катера «Александр I» и «Натан Левин» (в честь краеведа, нашедшего много материалов по истории островов). С соседями он согласен только в том, что «Иван Белов» и «Ян Залит» - не самые достойные названия.

«Может, хорошие люди были для кого-то, но местные жители их утопили, - напоминает он. - Нам эти названия никак. Я голосовал против них. Лучше было бы дать красивые названия, не связанные ни с какими деятелями. Все равно деревня у нас задрипанная без жителей и статуса».

«Остальное - эмоции»

На первом этапе конкурса предложить свое название мог, кто угодно. Дальше комиссия из восьми человек (еще районные и областные чиновники, депутаты) провела рейтинговое голосование. В результате пятерку - «Ян Залит», «Иван Белов», «Александр I», «Петр Деров», «Николай Гурьянов» - выставили на всеобщее голосование «ВКонтакте». Длилось оно три недели. Неожиданно в последние сутки в лидеры с громадным отрывом выбился вариант «Петр Деров». Кто это вообще такой? Персонаж малоизвестной книги «Петька Деров» малоизвестного писателя Виктора Аланова про пионера и Великую Отечественную войну. Личность, рожденная в результате художественного вымысла.

По положению о конкурсе результаты голосования «ВКонтакте» носят рекомендательный характер. Это позволило комиссии, увидев накрутку (и бородатые, явно не отечественные лица на аватарках у тех, кто голосовал в последний день), отдать победу двум следующим по популярности вариантам. Ими и оказались «Ян Залит» и «Иван Белов». Вроде бы, все сделали правильно, процедуру соблюли до последней точки.

«Пока шло голосование, не было негативных высказываний, что не те названия, что неправильно провели отбор, - сокрушается первый заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. - На островах находится сотрудник администрации Марина Знаменская, она оповещала жителей о приеме заявок, из полусотни поступивших предложений были варианты с островов. Суда будут принадлежать не жителям островов, а предприятию, которое обслуживает маршрут. Могли бы сами в администрации района назвать, как захотели, но пошли навстречу людям. Не понимаю, мы разве нарушили чьи-то права? К тому же названия из одной тематической области. А то предлагали пары «Николай II» и «Снеток». Ну как это?»

В комиссию также входила Мария Булатова, координатор российской части проекта, заместитель начальника отдела международного и межрегионального сотрудничества областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

«Наша задача в рамках проекта - улучшить транспортное сообщение, чтобы псковичи и гости могли поехать отдохнуть на острова, - подчеркивает она. - Услуга социальная, дотируется из районного бюджета. Было побуждение дать катерам хорошие названия. У всех желающих была возможность прислать свои предложения. Мы могли не проводить конкурс, назвать их условно «катер первый» и «катер второй», например. Сейчас понимаю, что, возможно, так и нужно было делать. Честно говоря, для меня все это странно. Есть конкурс, у него есть условия. Чего бы проще? Так сложились голоса на отборочном этапе, так голосовали «ВКонтакте», так проголосовала комиссия. Решение принято. Не понимаю, почему продолжается обсуждение. Есть порядок, есть протокол. Ничего не нарушено. Все остальное - эмоции. Названия, которые лично мне нравились, тоже не попали в открытое голосование. Но я не высказываю возражений. Работаем дальше».

Пока получается так. Часть жителей островов обижены, скорее, невниманием. Дело оказалось деликатным, и более широкое информирование о конкурсе на островах могло бы снять напряжение. Плюс внутри местного сообщества нет согласия и единой позиции. Кажется, что революция в этих местах все еще не закончилась. Скорее бы уже катера достроили и спустили на воду.

Юлия Магера, фото Татьяны Ивановой