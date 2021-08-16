Общество

«СберКот» выяснил, под какую музыку танцует молодежь

«СберКот» выяснил, под какую музыку танцуют его молодые подписчики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«СберКот» подготовил специальную подборку, в которую вошли самые популярные у молодых людей треки таких исполнителей, как Zivert, NILETTO, Miyagi & Andy Panda, Ramil', Егор Крид и другие. Плейлист, под который танцует молодежь, собирался на аудиосервисе «СберЗвук» (входит в экосистему Сбера) в честь Международного дня молодежи, который отмечается во всем мире 12 августа.

Чтобы подписчики «СберКота» могли слушать больше музыки, по случаю праздника он подарил им подписку «СберЗвук» на три месяца всего за 1 рубль. Подписка откроет доступ более чем к 50 миллионам треков и тысячи подкастов без рекламы и ограничений.

Напомним, что «СберКот» — это виртуальный персонаж, придуманный командой Сбера в 2017 году, чтобы просто, увлекательно и с юмором рассказывать молодежи об управлении личными финансами в социальной сети «ВКонтакте». За три с лишним года вокруг «СберКота» сформировалась своя фан-база и целая вселенная, которая вышла за рамки одной соцсети. Помимо собственного канала «ВКонтакте», сегодня он ведет канал в приложении «СберБанк Онлайн» и выпускает сюжеты в TikTok. В итоге советы от «СберКота» получают более 14 млн подписчиков. СберКот также выпускает плейлисты под актуальные события и праздники.

«"СберКот" не только умеет давать финансовые советы, но всегда находится на одной волне с молодежью и знает, какая музыка сегодня в тренде. Поэтому плейлист от самого известного кота рунета наверняка придётся по душе миллионам его подписчиков. А сотрудничество "СберКота" и "СберЗвука", я уверена, будет продолжительным и очень плодотворным, и мы наверняка увидим (и услышим!) еще немало примеров этой синергии», - подчеркнула и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Мария Левицкая.