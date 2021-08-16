Общество

Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

До 10 декабря прокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.

Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.

Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан.