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Стало известно, в каких учителях нуждаются сельские школы Псковской области

В каких учителях нуждаются сельские школы Псковской области, Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном комитете по образованию.

Больше всего сельским школам Псковской области не хватает преподавателей иностранных языков, русского языка и литературы, а также математики.

Стимулируют педагогов к выбору сельской школы местом работы меры социальной поддержки, которые предоставляются учителям сельских школ согласно законам Псковской области, рассказали в профильном комитете.

Среди мер поддержки учителей - компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Кроме того, педагогам предоставляется льгота на проезд от места жительства до места работы и обратно. Также учителей ожидает надбавка для работников сельской местности в виде 25% должностного оклада.

Помимо этого, лучшие педагоги могут получить денежное поощрение, участвуя в конкурсах профессионального мастерства. В числе других приятных материальных бонусов - пособие в размере 50 000 рублей, которое выплачивается учителям в течение первых трех лет работы в школе.

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Муниципалитеты Псковской области, в которых располагаются школы, также могут предоставлять дополнительные меры поддержки педагогам. Среди них - доплата специалистам, успешно прошедшим стажировку, единовременная выплата вновь прибывшим молодым специалистам и ежемесячные надбавки к зарплате.