Общество

Сытный завтрак школьника: 5 полезных рецептов на утро

В английском языке есть справедливое высказывание: «Завтрак – самая главная еда дня». Для школьника - тем более. Диетологи настаивают: перед уроками очень важно съесть питательный, сбалансированный завтрак. Если ребенок голоден, он быстрее устает в школе, капризничает и раздражается, ему бывает труднее сосредоточиться при изучении нового материала. Исследования также показали, что дети, которые завтракают, менее подвержены полноте и простудным заболеванием, чем пропускающие утренний прием пищи.

Часто родители сетуют, что не успевают приготовить завтрак для ребенка. Однако полноценный утренний прием пищи - это не суп или салат из 15 ингредиентов. Это легкие рецепты из продуктов, которые есть в любом холодильнике. В преддверие начала учебного года «Деревня Соловьи» предлагает пять вариантов завтрака, которые зарядят энергией и витаминами каждого ребенка. Да и взрослым наверняка понравится утро, которое начнется с вкусных и здоровых блюд!

Каша

Каши считаются лучшей едой для детских завтраков. С одной стороны, они хорошо насыщают, с другой – маме удобно их готовить, поскольку большинство круп готовятся довольно быстро.

Как известно, у каждой крупы свой набор витаминов и микроэлементов. Именно поэтому диетологи советуют чередовать каши из различных круп и злаков, отдавая предпочтения кашам из цельнозерновых круп. И хотя они готовятся дольше, польза от них несравнимо больше, ведь это так называемые «долгие» углеводы. Съев на завтрак тарелку такой каши, ребенок долго не ощущает чувства голода. К тому же в этом деле сейчас очень помогают мультиварки с отсрочкой приготовления. Главное - выбрать оптимальный режим, чтобы каша не разварилась, а осталась рассыпчатой.

Тыквенная пшенная каша

Ингредиенты:

Пшено 150 г

Молоко «Деревня Соловьи» 150 мл

Сахар, мед, сироп или сахарозаменитель по вкусу

Соль щепотка

Тыква 350 г

Сливочное масло «Деревня Соловьи» 1 ст. л.

Сухофрукты по вкусу

Тыквенные семечки 1-2 ст. л.

Приготовление:

1. Тыкву очистите, удалите семена и нарежьте мякоть мелкими кубиками.

2. Молоко нагрейте и доведите до кипения.

3. Кубики тыквы переложите в кипящее молоко. Добавьте сахар, соль и убавьте огонь до среднего.

4. Подготовленное пшено засыпьте в кастрюлю с молоком и тыквой и варите до готовности.

5. За пару минут до готовности положите в кашу кусочек масла.

Каша готова! Перед подачей украсьте ее тыквенными семечками и по желанию сухофруктами.

Омлет

Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует в неделю съедать 2-3 яйца. Так что можно сделать на завтрак омлет для всей семьи из нескольких яиц и молока средней жирности. Если добавить в омлет немного натертого сыра, он будет еще сытнее. Хороший белковый завтрак, легкий и вкусный. Кроме того, яйца содержат холин - витаминоподобное вещество, которое очень необходимо растущему организму.

Омлет классический

Ингредиенты:

Яйцо куриное - 5 шт.

Молоко «Деревня Соловьи» - 100 мл

Мука пшеничная - 0,5 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Масло растительное - 2 ст.л.

Приготовление:

1. Яйца выпустить в миску. Влить в яйца молоко.

2. Добавить муку и соль. По желанию можно добавить щепотку сахара, но я предпочитаю без него.

3. Тщательно взбить смесь венчиком или просто вилкой до однородности.

4. Влить яичную смесь на разогретую с растительным маслом сковороду. Накрыть сковороду крышкой.

5. Выпекать омлет на сковороде минут 10-15 на небольшом огне до готовности.

Омлет должен подняться и пропечься. По желанию омлет можно перевернуть и обжарить с другой стороны.

Творог

Как известно, творог — продукт, богатый белком, а белок долго усваивается, поэтому творог прекрасно подходит для завтрака. Позавтракав творогом, вы не будете чувствовать голод в течение нескольких часов (казеин относится к сложно усваиваемым белкам и на его переваривание может уйти от 4 до 6 часов).

Помимо улучшения работы желудочно-кишечного тракта, творог предотвращает заболевания сердца, поджелудочной, печени и почек. Он также способствует профилактике малокровия, туберкулеза и атеросклероза. Творог поддерживает активность мозга и положительно влияет на рост человека. Даже если ваш ребенок не любит творог, попробуйте сделать вариант творожного смузи - смешайте в блендере свежие сладкие фрукты или сухофрукты, немного творога и сметану «Деревня Соловьи», можно добавить ложку меда. От такой вкуснятины не откажется самый привередливый ребенок!

Быстрая творожная запеканка

Ингредиенты:

Творог «Деревня Соловьи» - 500 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Манная крупа - 5 ст. ложки

Приготовление:

1. Перемешиваем творог с яйцами.

2. Добавляем сахар, перемешиваем.

3. Добавляем манку, тщательно перемешиваем.

4. Даем настояться минут 20.

5. Выпекаем творожную запеканку в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

Бутерброд

Дети любят бутерброды, но, как считают специалисты, хлеб - не лучшая идея для завтрака. Поэтому стоит включить фантазию и найти ему замену. Использовать ржаные тосты, бездрожжевой хлеб, ароматную чиабату, зерновое бутербродное печенье.

Что касается колбасы, то в линейке продукции марки «Деревня Соловьи» - масса предложений, изготовленных по ГОСТу. Это и классическая ветчина, и Докторская колбаса, и Молочная, и Русская, и Свиная.

Соус можно приготовить самим: домашний майонез из свежих продуктов или томатный соус (помидоры, лук, сладкий перец, зелень, специи, соль, протушить и взбить блендером).

Кроме того, для бутерброда можно приготовить паштет. Для основы используйте сливочное масло, для наполнения – пропущенное через мясорубку мясо, обжаренные грибы, твердый сыр.

Оладьи

Оладьи богаты быстрыми углеводами, которые нужны организму по утрам, чтобы быстро насытиться энергией. Более того, такие углеводы как раз и стоит есть только утром, чтобы успеть потратить калории в течение дня.

Для приготовления выбирайте муку грубого помола - овсяной, гречневой и т.п. Очень полезно во время приготовления теста для оладьев добавлять в него одну столовую ложку растительного масла: оно содержит основные жирные кислоты, которые помогают организму переваривать все поступающие с едой жиры, а также укрепляют сосуды и способствуют повышению иммунитета. Кстати, добавленное в тесто масло не позволяет оладьям пригорать. А вот излишки сахара приведут к противоположному результату: слишком сладкое тесто будет сильно подгорать на сковородке. Гораздо полезнее добавить в тесто натертые овощи или фрукты - яблоки, тыкву, кабачки, капусту, даже бананы.

Классические оладьи

Ингредиенты:

Молоко «Деревня Соловьи» - 200 мл

Яйцо - 1 шт.

Мука - 180 г

Сахар - 2 ст. ложки (или по вкусу)

Соль - 1 щепотка

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

Масло растительное - для жарки

Приготовление:

1. Яйцо взбить с сахаром и солью в течение пары минут.

2. Добавить молоко, хорошо перемешать.

3. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к жидкой массе.

4. Перемешать тесто до однородного состояния. Тесто для оладий должно получиться гуще блинного.

5. На сковороду налить пару столовых ложек масла, хорошо разогреть на среднем огне.

На разогретую сковороду с маслом наливать тесто столовой ложкой и жарить оладьи до золотистого цвета с каждой стороны (ориентировочно по 3 минуты), при необходимости добавляя в сковороду масло.

Готовые оладьи на молоке подавать со сметаной «Деревня Соловьи».

Приятного аппетита и успехов в учебе!

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