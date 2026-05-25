Самые затратные породы собак и кошек назвали аналитики

Почти половина россиян стала тратить на содержание домашних животных больше, чем год назад. Самыми затратными среди собак оказались беспородные животные, корги и хаски, а среди кошек — бенгальские, абиссинские и ориентальские породы. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».

В опросе приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет, у которых есть кошки или собаки. Респондентам предложили сравнить текущие расходы с прошлым годом и указать, какие статьи затрат стали более значимыми.

Согласно результатам исследования, 49% владельцев животных сообщили о росте расходов на питомцев. Еще 32% заявили, что траты практически не изменились, а 19% отметили их сокращение.

Средний ежемесячный бюджет на содержание животного также увеличился. По оценкам участников опроса, в прошлом году он составлял около 5,2 тысячи рублей, а сейчас достиг примерно 6,8 тысячи рублей. При этом 27% респондентов укладываются в сумму до 4 тысяч рублей в месяц, 46% тратят от 4 тысяч до 8 тысяч рублей, а еще 27% — более 8 тысяч рублей, пишут «Известия».

«Структура расходов за год заметно изменилась. Если ранее в числе основных трат лидировали корм, ветеринарные услуги и поездки с животными, то теперь на первый план выходят поведенческие и развивающие услуги», — отметили аналитики.

Самыми дорогими в содержании среди собак стали беспородные животные — 6,7 тысячи рублей в месяц. Далее следуют корги — 5,6 тысячи рублей и хаски — 5,5 тысячи рублей. При этом 44% владельцев питомцев из приютов или с улицы сообщили о дополнительных расходах на коррекцию поведения, адаптацию и обучение. Среди владельцев породистых собак 36% отметили высокие траты на уход за внешним видом и специализированное питание.

Среди кошек наибольшие расходы пришлись на бенгальскую породу — 6,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказались абиссинские кошки — 6,1 тысячи рублей, на третьем — ориентальские с показателем 5,7 тысячи рублей.