 
Общество

Глава ФНПР: Главная цель профсоюзов в 2026 году — привлекать в свои ряды молодежь 

Одна из главных целей профсоюзных организаций РФ на 2026 год - создание молодёжных советов во всех профсоюзах, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев на встрече с председателями псковских областных отраслевых профсоюзных организаций, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Черногаев выяснил, что молодёжные советы есть далеко не во всех профсоюзах. «У нас не во всех профсоюзах есть молодёжные советы, это вообще как так? Мы же говорим, что молодёжь - наше будущее», — комментирует Сергей Черногаев. Эту тему он поднял на встрече с председателями псковских областных отраслевых профсоюзных организаций.

Именно поэтому в 2026 году перед профсоюзами будут поставлены цели по привлечению молодёжи в ряды организаций. «Первое — создать везде молодёжные советы. Второе — дистанционно всех обучить. Третье — подготовить и провести у себя на территории два местных мероприятия и два — всероссийских. Решили деревья посадить, и по всей России сажают», — комментирует Сергей Черногаев.

Если же молодёжного совета не будет, то в рейтинге профсоюз будет занимать последнее место, после чего председателя будут «вызывать на разговор» и выяснять причину отсутствия молодёжи в рядах членов профсоюза. Те, кто займут первое место в рейтинге по итогам всех мероприятий, поедут на встречу в Москву.

«Это лучший практикум, я считаю. Чтобы это можно было тиражировать на всю страну», — отмечает Сергей Черногаев. 
