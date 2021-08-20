Общество

Михаил Ведерников принял участие в совещании Татьяны Голиковой о готовности школ к новому учебному году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в ежегодном совещании с федеральными министерствами и регионами о готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-премьер отметила, что подготовка к новому учебному году ведется в непростых условиях, связанных с продолжением действия ограничительных мер в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и последствиями чрезвычайных ситуаций в ряде регионов. Несмотря на это, в субъектах в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций, отметила Татьяна Голикова.

«Наша первоочередная задача — начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса», — заявила вице-премьер. Она проинформировала, что на сегодняшний день 95% образовательных организаций в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям. Кроме того, к 1 сентября текущего года планируется ввести более 84 тысяч мест в школах и 10,5 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

В Псковской области в рамках подготовки к новому учебному году в 314 муниципальных образовательных организациях проводились ремонтные работы. На эти цели затратили более 60 миллионов рублей. В 174 учреждениях провели мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на общую сумму в 15 миллионов рублей. Кроме того, во всех школах, дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования области приняли меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

В ходе совещания представители управлений Росгвардии, МЧС и МВД доложили о проведении комиссионных обследований образовательных организаций, в рамках которых в том числе оценивается степень противокриминальной защищенности объектов образования.

Особое внимание Татьяна Голикова обратила на вопросы организации горячего питания школьников начальных классов и поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков.

По итогам состоявшегося обсуждения Татьяна Голикова поручила губернаторам взять под личный контроль обеспечение деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями комплексной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями, в том числе к организации питания обучающихся, с требованиями соблюдения правил организованной перевозки детей в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Также вице-премьер обратила внимание на соблюдение необходимых мер при организации торжественных мероприятий 1 сентября с учетом эпидемиологической ситуации.