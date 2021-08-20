Общество

Псковичи стали призерами конкурса «Молодые дарования России»

Псковичи стали призерами конкурса «Молодые дарования России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств.

Фото предоставлены Псковским областным колледжем искусств.

Конкурс проводился среди учащихся детских школ искусств и студентов училищ искусств в возрасте от 13 до 19 лет по трем направлениям искусств — музыкальному, изобразительному и хореографии. В этом году жюри признало призерами конкурса свыше 570 молодых дарований, 40 из которых стали обладателями первых премий.

От Псковской области на конкурс поступило 10 заявок из образовательных учреждений г. Пскова (ДМШ №5 и ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова), г. Великие Луки (ДМШ №1 им. М. П. Мусоргского и ДШИ, ДХШ им. А. Большакова), и Псковской области (город Новосокольники).

Региональная комиссия представила на федеральный тур были представлены 6 кандидатур от Псковской области: Алину Жолобову, Доминику Грипп, Елизавету Колесникову, Прасковью Новикову, Арсения Зимина и Ольгу Янкевич.

Призерами федерального тура стали: