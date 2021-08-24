Общество

«Нездоровую» лису заметили на улице Инженерной в Пскове. ВИДЕО

«Нездоровую» лису заметили на улице Инженерной в Пскове. Видео размещено в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: «Жесть по-псковски»

По словам псковича, он снял дикое животное на видео в ночь на 24 августа во дворе дома №86.

«Раньше у нас во дворе подобного не было, обычно там только кошки. Я за ней особо не наблюдал, в конце она побежала в другой двор», - сообщил пскович корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Подписчики сообщества в комментариях к записи предположили, что животное на видео — не лиса. В числе вариантов: кенгуру и чупакабра.

«Какой-то у нее вид нездоровый», - заметила одна из подписчиц.