 
Общество

Десять самовольных рекламных конструкций выявили в Пскове

Десять самовольно размещенных информационных конструкций выявили в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фото: Контрольное управление администрации города Пскова

«В ходе рейдовых мероприятий, проведенных с 4 по 6 марта на улицах Алмазной, Коммунальной и Ижорского батальона, выявлены 10 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения», - сообщили в управлении.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы муниципальным казенным учреждением города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений администрации города Пскова.

