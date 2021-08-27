Общество

Минобороны РФ примет решение о новом облике ВДВ в конце года

Российское военное ведомство примет решение о новом облике Воздушно-десантных войск (ВДВ) в конце текущего года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«По итогам посещения накануне Казанского вертолётного завода на встрече с представителями региональных министр обороны России рассказал, что завод поставит Минобороны вертолёты Ми-8, Ми-38 и "Ансат"», - сказано в сообщении Минобороны.

Шойгу отметил, что в связи с преобразованиями ВДВ понадобится большое количество вертолётов, в том числе Ми-8МТВ.

«Потому что нам нужны вертолёты, которые должны летать в любую погоду. И, думаю, тут также будет, как по Ту-160 - подписан контракт на 10 лет», - сообщил глава военного ведомства.

Как отмечает «Интерфакс», 27 ноября прошлого года Шойгу сообщил, что эксперимент по формированию соединений ВДВ «нового типа» показал необходимость совершенствования применения Воздушно-десантных войск.

В феврале 2019 командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков сообщил, что в ВДВ России создают бригаду нового типа с усиленным боевым потенциалом и повышенной мобильностью.