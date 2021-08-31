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Общество

Жертв теракта в Беслане вспоминают псковичи

03.09.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России 3 сентября. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.

Террористический акт в Беслане — захват заложников в школе №1 города Беслана в Северной Осетии, который террористы совершили утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

На третий день около 13.05 в школьном спортзале прогремели взрывы, и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности (ЦСН ФСБ) был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). Единственного взятого живым террориста Нурпаша Кулаева арестовали, впоследствии суд приговорил его к пожизненному заключению.

Хотя большинство заложников освободили в ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, не менее 783 получили ранения разной степени тяжести.

Уже традиционно к этому дню в разных российских городах приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий. Ряд акций пройдет и в Псковской области. Так, школьники региона примут участие в изготовлении бумажных украшений в виде голубей, которых после разместят на окнах школ, а фото опубликуют в социальных сетях с хештегом «МирНаЛадошке».

«Акция "Мир на ладошке" заключается в том, что учителя с учениками общеобразовательных школ Пскова и Псковской области будут выполнять поделки — по трафарету своей ладошки они будут делать голубей, а позже учителя разместят их на окнах школы. Ладошка символизирует причастность каждого человека к добрым намерениям, а голубь — символ мира во всем мире», - рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей организаторы акции.

Еще одна акция — «Голубь мира» — прошла в Пскове накануне, вечером 2 сентября. В Финском парке волонтеры ресурсного центра добровольчества нарисовали на площади мелом голубя, а затем выложили фигуру птицы из зажженных свечей.

Теги: #псков #терроризм #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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