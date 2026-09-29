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Оренбуржец осужден за двойное мошенничество в отношении пенсионера из Острова

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Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Оренбурга, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему преступной роли «курьера», в июне прибыл в Остров, чтобы получить от обманутого пожилого человека пакет с деньгами в размере 455 000 рублей. Похищенные деньги распределили между участниками преступной группы, в том числе досталось и «курьеру».

Спустя неделю оренбуржец вновь вернулся в Остров с той же целью, но сумма во второй раз увеличилась до 600 000 рублей, деньги нужно было забрать у того же пенсионера. Сотрудники полиции задержали «курьера» на месте преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, принесение публичных извинений потерпевшему, добровольное возмещение имущественного ущерба, активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Оренбуржца признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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