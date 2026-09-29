«Великий, могучий»: друже на биваке в колымаге — утраты в русском языке

Слушайте на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Великий, могучий». Новый выпуск будет посвящен утратам в русском языке.

Что представлял из себя потерянный звательный падеж, где все еще можно встретить его следы, в чем разница между архаизмами и историзмами, какую функцию они до сих пор выполняют и как мешают современным школьникам понимать классику? Ведущая Юлия Магера раскроет секреты русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной.