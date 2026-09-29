«Цифровизация для всех и для каждого»: О пользе платформы Сферум 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Цифровизация для всех и для каждого», в которой мы говорим про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и «Госуслуги».

Сегодня речь пойдет об образовательной платформе Сферум. Какие задачи призван решать этот цифровой сервис в образовательном процессе? Как он помогает педагогам в повседневной работе? Какие сервисы и инструменты Сферума могут пригодиться школьникам в учебе? Помогает ли эта платформа организовать общение внутри касса, между учениками и родителями? Какие функции и возможности Сферума уже используются в школах Псковской области наиболее эффективно? Есть ли такие примеры? Об этом и многом другом расскажет старший методист Регионального центра информационных технологий Псковской области Людмила Гультяева.

Начало программы — в 18.35. Ведущая — Любовь Кузнецова. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.