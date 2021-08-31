Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области выпадет первый снег

Первый снег в Псковской области ожидается в октябре. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы думаем, в октябре (выпадет первый снег — ред.). Посмотрим, будет это до Покрова или после, множество народных примет по этому поводу», - сказала Тала Нещадимова.

Напомним, в славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. В это время часто выпадал первый снег.

Тала Нещадимова добавила, что ближайшие три ночи в Псковской области будут «достаточно холодными даже для этого периода», начала сентября. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +1 до +5 градусов ночью и от +11 до +14 градусов днем. При этом на солнце температура будет ощущаться теплее.

Она также пояснила, что интенсивный дождь был связан с прохождением холодного фронта. «Сейчас в тылу холодного фронта усиливается ветер, сегодня он будет порывистым, а в отдельных районах сильный. Затем ветер будет стихать, и до 7 числа будет преимущественно сухая и достаточно прохладная погода: максимальные температуры не будут подниматься выше +15 градусов», - рассказала Тала Нещадимова.

Она добавила, что заморозки в Псковской области пока не прогнозируются. «Дожди будут прекращаться. Преимущественно без осадков, облачности мало», - сказала эксперт.