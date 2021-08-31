Более 250 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

256 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Таким образом, общее число выздоровевших псковичей составило 40 858 человек.
Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 87. Всего с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 47 337 жителей региона.
В статистике умерших от COVID-19 добавилось 5 человек, что дополнило число случаев летального исхода до 690.
За прошедшие сутки специалисты провели 1471 исследование на COVID-19. Общее количество исследований составило 504 133.