Общество

Более 250 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

256 человек вылечились от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Таким образом, общее число выздоровевших псковичей составило 40 858 человек.

Количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 87. Всего с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 47 337 жителей региона.

В статистике умерших от COVID-19 добавилось 5 человек, что дополнило число случаев летального исхода до 690.

За прошедшие сутки специалисты провели 1471 исследование на COVID-19. Общее количество исследований составило 504 133.