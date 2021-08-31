Общество

Более 50 новых специальностей включил кабмин в список востребованных в России

Кабмин расширил перечень профессий, наиболее востребованных в экономике России. В обновленный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны.

«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», - говорится в сообщении кабинета министров.

Как отмечает пресс-служба, в перечень вошли специальности «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий - «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства», «Мастер общестроительных работ», «Лепщик-модельщик архитектурных деталей».

Студенты, получающие профессию и специальность из этого перечня, могут претендовать на стипендии правительства РФ. Данные стипендии каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. Победители получают до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год.