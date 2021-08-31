Общество

Псковичей призвали не разрешать детям играть с чужими животными

Прогулки во дворе зачастую кажутся взрослым безопасными. Однако перечень потенциальных опасностей, которые подстерегают там детей, огромен: незакрытые канализационные люки и двери в подвалы, неисправные качели и турники, разрушенные строения и строящиеся дома, движущийся по двору автотранспорт, бродячие собаки и т. д. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомстве для жителей региона подготовили ряд советов для того, чтобы обезопасить отдых детей на улице:

Ребенка необходимо предупредить о наиболее опасных местах во дворе. «Не просто запрещайте ребенку там бывать, а доходчиво объясните, к чему это может привести: например, что в люк можно провалиться, а чужая собака может укусить», - пояснили в МЧС,

Под строгий запрет советуют определить посещение таких мест, как стройки, подвалы, чердаки, котлованы и овраги,

Специалисты подчеркнули, что не стоит терять бдительность даже на оборудованной детской площадке.

«Многие дети любят повисеть на турниках. Обратите внимание на покрытие под ними. Хорошо, если это песок, трава или опилки. Если же площадка забетонирована или заасфальтирована, лучше поискать другое место для игр», - отметили в ведомстве.

Специалисты также призывают родителей Псковской области объяснить ребенку, что подходить к качелям можно только сбоку, а обходить их – на большом расстоянии. Садиться и слезать с качелей нужно только после полной их остановки. Ни в коем нельзя с них прыгать.

«Горки тоже не место для баловства. Подниматься и съезжать нужно внимательно и аккуратно, соблюдать очередь и ни в коем случае не толкать других детей. Оцените и саму горку. С "правильной" горки ребенок скатывается без остановки до самого низа и не вылетает на землю, а задерживается на специальном, приподнятом выступе. Обратите внимание на то, чтобы на поверхности ската горки не было никаких зазубрин», - заметили в МЧС.

Эксперты также советуют предупредить ребенка о том, что не стоит бегать или прятаться за стоящей машиной, так как она может в любой момент поехать, а водитель не заметит ребенка.

Особое внимание призывают уделить общению ребенка с животными. «Не разрешайте ребенку играть с чужими животными, собаки часто реагируют агрессивно на чужих людей», - подчеркнули в МЧС.

«Уважаемые взрослые! Будьте внимательны, присматривайте за детьми, находитесь всегда рядом с ними во время прогулок и игр на улице», - обратились к жителям региона в ведомстве.