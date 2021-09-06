Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по организации питания в школах

Роспотребнадзор с понедельника, 6 сентября, запускает горячую линию по организации питания в школах, передает РИА Новости.

«Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях. Кроме того, специалисты ведомства дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания.

«Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов вы сможете найти на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ», - добавляется в сообщении.