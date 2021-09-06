Общество

Псковичи могут выиграть обогреватель или электроплитку от завода «Зенча»

Псковичи могут выиграть обогреватель или дачную электрическую плитку от завода «Зенча», приняв участие в фотоконкурсе Псковской Ленты Новостей.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выполнить несколько условий:

загрузить фотографию в конкурсный альбом. Фото должно каким-то образом объяснять, почему именно вам должен достаться обогреватель или дачная плитка;

подписаться на группу «Завод АО "Зенча-Псков"»;

сделать репост конкурса себе на стену и не удалять его до завершения конкурса.

Победителя профессиональное жюри конкурса из состава сотрудников завода и редакции определит по следующим критериям:

соответствие заявленной теме конкурса;

оригинальность фото;

креативный подход и чувство юмора;

качество фотографии;

выполнение всех условий конкурса.

Конкурс продлится 3 недели. Имена победителей станут известны 27 сентября.