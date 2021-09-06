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Общество

Псковские пограничники задержали трех латиноамериканцев

06.09.2021 17:39|ПсковКомментариев: 0

Трех латиноамериканцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России, задержали псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В Печорском районе, в районе Тармахино, пограничники задержали трех латиноамериканцев, которые пытались пересечь границу в обход установленных международных пунктов пропуска.

Сами нарушители пояснили, что они являются гражданами одного из государств Карибского бассейна, все они прибыли в Россию на законных основаниях с туристическими целями, но на самом деле они хотели незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Печорский районный суд привлек иностранцев к административной ответственности в виде штрафов и к выдворению за пределы страны.

Теги: #граница #таможня #иностранцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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