Общество

Псковские пограничники задержали трех латиноамериканцев

Трех латиноамериканцев, пытавшихся незаконно пересечь границу России, задержали псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В Печорском районе, в районе Тармахино, пограничники задержали трех латиноамериканцев, которые пытались пересечь границу в обход установленных международных пунктов пропуска.

Сами нарушители пояснили, что они являются гражданами одного из государств Карибского бассейна, все они прибыли в Россию на законных основаниях с туристическими целями, но на самом деле они хотели незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Печорский районный суд привлек иностранцев к административной ответственности в виде штрафов и к выдворению за пределы страны.