Общество

В псковской Росгвардии напомнили порядок дарения и наследования оружия

Административную и уголовную ответственность вплоть до лишения свободы влечет передача оружия другому лицу, минуя подразделение лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Приобретение оружия без соответствующей лицензии незаконно. По закону даритель и одаряемый подают заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Как правило, получение лицензии занимает около месяца.

Такой же документ необходимо получить и наследнику: оружие включают в состав наследства на общих основаниях, но получить его в руки можно только при наличии соответствующего разрешения.

Оформление дарения и наследование оружия необходимо оформлять подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.