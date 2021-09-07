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Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» набирает сотрудников

08.09.2021 10:41|ПсковКомментариев: 1

Набор сотрудников объявил псковский завод «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Завод «Титан-Полимер» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям:

  • аппаратчик изготовления пленочных материалов;
  • аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов;
  • аппаратчик изготовления пленочных материалов;
  • намотчик материалов и полуфабрикатов;
  • резчик заготовок и изделий из пластических масс;
  • оператор установок по нанесению покрытий в вакууме;
  • слесарь-ремонтник;
  • техник по очистке фильтров;
  • электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования;
  • слесарь КИПиА;
  • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
  • менеджер по оборудованию и материалам ;
  • слесарь теплотехнического обслуживания;
  • слесарь-сантехник;
  • уборщик производственных помещений;
  • инженер метролог;
  • техник-программист отдела КИПиА;
  • инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела КИПиА;
  • геодезист.

Завод гарантирует: трудоустройство по ТК РФ, достойную заработную плату, возможность карьерного роста, комфортные и безопасные условия труда.

Обращаться можно по телефону: 8-911-880-11-58.

Теги: #вакансия #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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