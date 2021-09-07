Псковский завод «Титан-Полимер» набирает сотрудников

Набор сотрудников объявил псковский завод «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Завод «Титан-Полимер» объявляет набор сотрудников по следующим вакансиям:
- аппаратчик изготовления пленочных материалов;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов;
- аппаратчик изготовления пленочных материалов;
- намотчик материалов и полуфабрикатов;
- резчик заготовок и изделий из пластических масс;
- оператор установок по нанесению покрытий в вакууме;
- слесарь-ремонтник;
- техник по очистке фильтров;
- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования;
- слесарь КИПиА;
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- менеджер по оборудованию и материалам ;
- слесарь теплотехнического обслуживания;
- слесарь-сантехник;
- уборщик производственных помещений;
- инженер метролог;
- техник-программист отдела КИПиА;
- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела КИПиА;
- геодезист.
Завод гарантирует: трудоустройство по ТК РФ, достойную заработную плату, возможность карьерного роста, комфортные и безопасные условия труда.
Обращаться можно по телефону: 8-911-880-11-58.
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