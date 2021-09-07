Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» набирает сотрудников

Обращаться можно по телефону: 8-911-880-11-58.

Завод гарантирует: трудоустройство по ТК РФ, достойную заработную плату, возможность карьерного роста, комфортные и безопасные условия труда.

Набор сотрудников объявил псковский завод «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

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