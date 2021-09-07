Общество

В Пскове появится граффити с исторической справкой об Александре Невском

На одно из зданий Пскова планируют нанести граффити с QR-кодом, по которому будет доступна историческая справка о князе Александре Невском. Соответствующий проект псковичи презентуют на творческом фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В псковскую делегацию вошли 17 человек, среди которых деятели культуры и искусства, участники творческих конкурсов и чемпионатов, а также волонтеры акции «Мы вместе».

Команда представляет регион сразу в нескольких направлениях, участвуя в арт-кварталах «Арт», «Медиа» и «Мы вместе». Образовательная и творческая программа фестиваля позволит каждому участнику получить новые знания и опыт, заметили в администрации. Воркшопы и мастер-классы проведут известные деятели культуры, искусства и креативных индустрий.

В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» пройдет и Всероссийский форум «Россия — страна возможностей». Участие в платформе позволит молодым людям представить свои образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Псковичи на форуме презентуют три проекта. Один из них посвящен князю Александру Невскому. Его реализация приурочена к 800-летию со дня его рождения. Идея предполагает нанесение на одно из многоэтажных зданий Пскова граффити с QR-кодом, который будет содержать аннотацию о проекте, краткую историческую справку, а также интерактивную карту. С ее помощью и при поддержке голосового помощника можно будет пройти по знаковым местам, связанными с Александром Невским, и узнать достоверную историческую справку. Проект направлен на сохранение исторической памяти, повышение уровня эстетического воспитания граждан, а также преобразование городской среды.

Фестиваль «Таврида. АРТ» продлится до 12 сентября. В нем принимают участие более 5 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет: сотрудники некоммерческих организаций, специалисты медиаиндустрии, молодые деятели культуры и искусства, студенты профильных вузов, управленцы, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», представители акции взаимопомощи «Мы вместе», лидеры волонтерских движений и НКО, участники и победители проекта «Большая перемена», национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», представители студенческих СМИ и блогеры. Их ждет совместное творчество, участие в концертной программе, арт-шествиях, fashion-показах, арт-ярмарках и создании арт-объектов.