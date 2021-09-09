Общество

Имя нового руководителя отделения Российского исторического общества названо в Пскове

Расширенное заседание Совета отделения Российского исторического общества (РИО) в Псковской области прошло 11 сентября на площадке Креативного пространства «Лофт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, в нем принял участие прибывший с рабочим визитом председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«В центре внимания было несколько вопросов: развитие исторического образования в России, опыт реализации в Псковской области проектов при поддержке РИО, перспективы участия псковских экспертов в работе над гуманитарными проектами АНО ВО Университет «Сириус». Наряду с этим обсуждали и кандидатуру будущего руководителя Совета отделения РИО в Псковской области в связи со сложением с себя полномочий экс-директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина», - отметили организаторы.

Участвовавший в заседании в формате видеоконференцсвязи руководитель Центра гуманитарных наук и искусств АНО ВО Университет «Сириус» Валерий Кузьмин выступил с инициативой поддержать кандидатуру и.о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова . Другие члены Совета с таким предложением согласились. Утверждать Наталью Исакову на эту должность будет правление Российского исторического общества.

Фото: государственный архив Псковской области