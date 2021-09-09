Общество

Конный поход «Александрова дорога» прибудет в Изборск 12 сентября

Конный поход «Александрова дорога» прибудет в Изборск (Печорский район) 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Историческая реконструкция конного похода Александра Невского «Александрова дорога» проходит в рамках празднования знаменательного события - 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского.



Впервые в мире проведена полная реконструкция конного военного похода 800-летней давности. 20 конных дружинников направляются от места рождения князя –Переславля-Залесского Ярославской области - до Изборска Псковской области. Дружина проходит по территории пяти регионов: Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской области. Также маршрут пролегал через две особо охраняемые природные территории: национальный парк «Плещеево озеро» и национальный парк «Валдайский». В каждом субъекте РФ были проведены фестивальные программы «800 лет славных побед».



Поход стартовал 21 августа в национальном парке «Плещеево озеро». 20 конных дружинников в обмундировании воинов XIII века отправились в трудный путь длиной почти в тысячу километров. Начался этот путь от Поклонного креста на легендарной Александровой горе, где некогда находился родовой храм великого князя Александра Невского.

Торжественное закрытие похода пройдет на территории Изборской крепости 12 сентября – в День памяти благоверного князя Александра Невского. На ютуб-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области будет вестись прямая трансляция мероприятия.

В музее отметили, что сегодня по техническим причинам Изборская крепость будет работать только до 15.00. «Просим учитывать это при планировании поездки в Изборск. Приносим извинения за временные неудобства», - обратились к гостям в музее.