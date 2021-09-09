Общество

Церемония спецгашения марки в честь 800-летия Александра Невского прошла в Изборске

Спецгащение юбилейной почтовой марки в честь 800-летия со дня рождения князя, государственного деятеля и полководца Александра Невского состоялось 12 сентября в Изборской крепости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Торжественная церемония спецгашения, приуроченного к многовековому юбилею, проходила в ретроспективе исторических событий. «На фоне стен Изборской крепости и с участием "дружины" великого полководца, мероприятие на время стерло границы между прошлым и настоящим, - отметили в управлении. - Конный военный поход Александра Невского с дружиной в рамках проекта «Александрова дорога» стартовал 21 августа в Переславле-Залесском и финишировал сегодня в Изборске. Здесь сам «князь» вместе с директором УФПС Псковской области АО "Почта России" Дарьей Цилиной погасили конверты, украшенные художественными почтовыми марками»

Почетным участником мероприятия спецгашения стала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «История живет в каждом. Очень почетно и оставляет уважение, что Почта России никогда не проходит мимо памятных событий нашего государства выпуском специальной юбилейной почтовой продукции. Так и сегодняшняя славная дата 800-летия со дня рождения князя Александра Невского удостоилась своей памятной почтовой продукции», - отметила она.

«Настоящая гордость жить и работать на Псковской земле с ее богатой и славной историей. 800-летие со дня рождения великого князя Александра Невского, имя которого свято для псковичей, - знаменательная дата. Оттиск почтового штемпеля первого дня на почтовой продукции, посвященной этому событию, сделает художественную марку и юбилейный почтовый конверт желанными экспонатами любой филателистической коллекции», – прокомментировала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

На марке, выпущенной тиражом 40 тыс. экземпляров, изображена картина П. Д. Корина «Александр Невский» и Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге. На конверте изображена государственная награда Российской Федерации: орден Александра Невского. Специально для процедуры гашения изготовлен художественный штемпель с надписью: «800 лет со дня рождения князя Александра Невского» и фиксированной датой – 12 сентября 2021 года.

На память о событии сотрудники Почты России вручили участникам церемонии памятные рамы с почтовыми конвертами, погашенными специальным штемпелем.

100 экземпляров художественной марки поступили в продажу в отделения Почты России в Псковской области. Номинал марки – 100 рублей. Памятные гашения в честь великого полководца на Северо-Западе также прошли в Великом Новгороде и Калининграде.

Сразу после торжественной церемонии спецгашения юбилейный штемпель будет доставлен в центральное отделение связи города Пскова, где все желающие смогут погасить специальным штемпелем почтовые конверты, марки, открытки, в том числе юбилейные.