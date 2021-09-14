Общество

Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«Люди, которые работают на земле – к ним мы относимся с большим уважением», - отметил Михаил Ведерников на открытии смотра-конкурса.

Глава региона подчеркнул, очень важно, что через такие мероприятия жители сохраняют и передают опыт, таланты и традиции, делятся секретами кухни и выращивания фруктов и овощей.

Сегодня в Локне проходит уже 10-й региональный смотр-конкурс победителей районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье – 2021».