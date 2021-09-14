Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл конкурс «Ветеранское подворье – 2021» в Локне. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
«Люди, которые работают на земле – к ним мы относимся с большим уважением», - отметил Михаил Ведерников на открытии смотра-конкурса.
Глава региона подчеркнул, очень важно, что через такие мероприятия жители сохраняют и передают опыт, таланты и традиции, делятся секретами кухни и выращивания фруктов и овощей.
Сегодня в Локне проходит уже 10-й региональный смотр-конкурс победителей районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье – 2021».