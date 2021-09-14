Общество

Сеть магазинов косметики «Подружка» предлагает скидки до 70% на тысячи товаров

Сеть магазинов косметики «Подружка» проводит SUPER SALE. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сети магазинов, до конца сентября действуют скидки до 70% на тысячи товаров.

«Подружка» — сеть магазинов косметики, парфюмерии, средств по уходу за собой, аксессуаров и бижутерии. Компания была основана в 2005 году как магазин формата дрогери (от нем. drogerie - аптекарский магазин) - магазин у дома, в котором продаются товары повседневного спроса: косметика, парфюмерия, средства гигиены, сопутствующие товары, фармацевтические препараты и прочее.

Успешно развиваясь на территории Москвы и Московской области с 2005 года, в 2013 году сеть открыла первый магазин в Санкт-Петербурге. Сегодня «Подружка» насчитывает более 270 магазинов, которые представлены во многих городах: Ярославле, Рязани, Краснодаре, Владимире, Воронеже, Костроме, Туле, Твери, Нижнем Новгороде, Орле, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Иваново, Казани, Сочи, а также в Республике Адыгея. В 2017 году запущен федеральный интернет-магазин с доставкой в любой город России.

«В магазинах сети "Подружка" покупателя ждут уникальные эксклюзивные марки, а также всемирно известные бренды. Невероятное количество масок для лица, самые яркие новинки декоративной косметики, а также все, что нужно для повседневного использования», - рассказали в пресс-службе.

«Подружка» - одна из первых, кто открыл для российской аудитории косметику из Кореи и считается экспертом в данном сегменте.

На SUPER SALE в «Подружке» до конца сентября можно приобрести товары со скидкой до 70% из категорий средств для ухода, декоративной косметики, аксессуаров и др. По выгодной цене представлены товары от эксклюзивных брендов «Подружки» из Кореи: A’PIEU, ETUDE HOUSE, ESFOLIO и др.

Адрес магазина «Подружка» в Пскове: Октябрьский проспект, 54.

Интернет-магазин: podrygka.ru

Инстаграм сети: https://www.instagram.com/podrygkashop/